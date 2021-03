Inter-Atalanta, Conte giÃ  proiettato alla sfida! Sanchez torna in panchina

Inter-Atalanta, Conte già proiettato alla sfida! Sanchez torna in panchina

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Atalanta è la sfida in programma lunedì 8 marzo alle ore 20.45, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Conte è già proiettato alla super sfida con i nerazzurri di Gasperini, che vedrà il ritorno dal 1′ di Lautaro Martinez. Di seguito le dichiarazioni di Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”

IN FORMA – Inter-Atalanta è il big match della ventiseiesima giornata di Serie A, in programma lunedì alle ore 20.45. Matteo Barzaghi preannuncia il ritorno dal 1′ di Lautaro Martinez: «L’Inter sta vivendo un momento di forma positivo, Antonio Conte temeva queste due partite con Genoa e Parma. Alexis Sanchez parla poco ma quando lo fa, lo fa con grande personalità. Quando arrivò all’Inter disse che era qui per vincere, anche ieri ha fatto pesare la sua esperienza. Ha messo il carico da novanta con le dichiarazioni (vedi articolo), oltre alla prestazione. Con l’Atalanta ci aspettiamo che torni titolare Lautaro Martinez, però sta tornando il Sanchez in forma che avevamo già visto in Italia un po’ di tempo fa».

MAI IN PAUSA – Barzaghi sottolinea poi la concentrazione di Conte: «Dal fischio finale di ieri sera Conte è già proiettato sull’Atalanta, una squadra che ha fatto benissimo come l’Inter negli ultimi tempi. Sono i due migliori attacchi e le difese quasi si equivalgono. Credo che lunedì si affronteranno guardandosi negli occhi».