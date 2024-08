Inter-Atalanta, chiudere al meglio fra campo e mercato

Inter-Atalanta completa non solo la primissima fase della stagione, quella che porta alla sosta per le nazionali, ma anche il periodo col mercato aperto. Alle 20.45 si gioca per la terza giornata di Serie A, a mezzanotte si chiudono le trattative.

ULTIMO GIORNO – Inter-Atalanta si giocherà in una cornice particolare: con la gran parte delle squadre di Serie A impegnate a completare le ultime operazioni di mercato. Lo spostamento a mezzanotte della chiusura dei trasferimenti dà una particolarità “esterna” a questa partita, che non dovrebbe influenzare le due squadre in campo ma che magari potrà portare a novità a gara in corso. L’Inter, salvo ribaltoni, completerà in giornata con l’ufficialità di Tomas Palacios, sperando nel frattempo di trovare un acquirente per Joaquin Correa. Ma da ora (e lo era già da tredici giorni) la priorità è il campo: bisogna iniziare a vincere, perché non ci sono punti “per il mercato migliore”.

Inter-Atalanta con il grande dubbio di formazione

LA SCELTA – È capitan Lautaro Martinez la grande incognita di Inter-Atalanta. Il Toro si è regolarmente allenato in questi giorni ed è recuperato dal leggero problema fisico che gli ha impedito di giocare contro il Lecce. Sta a Simone Inzaghi decidere se metterlo subito dal 1′ o confermare la coppia formata da Marcus Thuram e Mehdi Taremi, che tanto bene ha fatto sabato scorso. Per il resto non dovrebbero esserci stravolgimenti di formazione, con Davide Frattesi e Denzel Dumfries fra quelli che scalpitano. Nell’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini prima convocazione per Raoul Bellanova e Juan Guillermo Cuadrado, freschi ex, non ci sono invece Isak Hien e Nicolò Zaniolo. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Atalanta: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.