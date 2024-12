Inter-Atalanta, Gasperini punta sull’ex! Probabile formazione

Inter-Atalanta è un match valido per le semifinali di Supercoppa Italiana: di seguito la probabile formazione di Gian Piero Gasperini.

LA SFIDA – Inter-Atalanta è in programma giovedì alle ore 20 all’Alawwal Park Stadium di Riyadh. La formazione bergamasca si presenta all’incontro con la volontà di chi intende invertire una tendenza decisamente negativa ultimamente riscontrata contro i nerazzurri. Nello specifico, la squadra di Gian Piero Gasperini ha subito 10 gol, segnandone solo 1, negli ultimi tre confronti di campionato con la compagina meneghina. Di queste sfide, due sono terminate con il punteggio di 4-0 per i calciatori allenati da Simone Inzaghi. Una tendenza, quest’ultima, che i bergamaschi non possono più permettersi se intendono collezionare nuovi trofei e ambire a un ruolo da assoluta protagonista in Serie A.

Inter-Atalanta, la probabile formazione di Gasperini:

LE SCELTE – Per Inter-Atalanta Gasperini ha praticamente già definito la formazione da schierare dal primo minuto. Date le defezioni di Mateo Retegui e Juan Cuadrado, cui si aggiunge il fatto che Matteo Ruggeri non sia ancora al meglio per partire titolare, il tecnico piemontese si trova di fronte dei pezzi del mosaico già composti in vista del confronto con i nerazzurri. Ciò significa che non bisognerà aspettarsi sorprese in nessun reparto del campo, con Charles De Ketelaere e Ademola Lookman come coppia d’attacco e il trio Marten De Roon-Ederson-Mario Pasalic intento ad agire alle loro spalle. Uno l’ex dell’incontro, tra le fila dei bergamaschi: Raoul Bellanova, che ha disputato una stagione all’Inter prima di approdare al Torino nel 2023.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.