Inter-Atalanta, titolo di campione d’inverno in palio. E non Ã¨ solo effimero

Inter-Atalanta, titolo di campione d’inverno in palio. E non è solo effimero

Inter-Atalanta è uno dei tre strepitosi anticipi della diciannovesima giornata. Si gioca alle ore 20.45, dopo Cagliari-Milan e Lazio-Napoli, ed è una delle partite che valgono per il titolo (effimero ma non tanto) di campione d’inverno.

METÀ STRADA – Cinquantanove volte su ottantasette chi è stato campione d’inverno ha poi vinto la Serie A. Basta questo dato a far capire l’importanza di Inter-Atalanta, come se già la partita di stasera non valesse tantissimo di suo. Il rendimento quasi senza macchie della squadra di Antonio Conte (ieri in conferenza non troppo interessato dal primo posto a metà stagione) è ripreso con la strepitosa vittoria di Napoli, dove i tre punti mancavano dal 18 ottobre 1997, ora c’è da chiudere il cerchio. L’Atalanta è un osso durissimo, viene da due 5-0 consecutivi e ha Gian Piero Gasperini ex al solito in cerca di rivincite. I bergamaschi sono uno degli avversari più ostici da trovare, ma se l’Inter vuole vincere il titolo deve dare una dimostrazione di forza. E deve farlo stasera.

DI NUOVO -2 – A Napoli è stata una grande serata per l’Inter, ma ha portato in dote due nuove assenze. Nicolò Barella e Milan Skriniar non saranno della sfida per l’ennesima squalifica per cumulo di ammonizioni, una costante del periodo. Ci sarà il rilancio di Diego Godin, sacrificato nelle ultime partite per lasciar posto ad Alessandro Bastoni, sempre più convincente. Il mercato, per il momento, non ha portato novità, ma c’è una costante: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, trenta gol in due. L’Atalanta, invece, può schierare la formazione tipo: possibile anche il rientro da titolare di Duvan Zapata. Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Inter-Atalanta con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su DAZN.