Inter-Atalanta, l’avversario: quattro vittorie consecutive a suon di gol

Aleksej Miranchuk Atalanta-Crotone (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta chiuderà la ventiseiesima giornata di Serie A, stasera alle 20.45. Analizziamo come i bergamaschi arrivano alla sfida.

RIPARTENZA LETALE – Dopo un periodo di appannamento, l’Atalanta sembra essere in netta ripresa. Nelle ultime quattro giornate sono arrivate altrettante vittorie, che mantengono i bergamaschi a -10 dall’Inter, avversaria di stasera. Un filotto importante per la squadra di Gian Piero Gasperini, che a cavallo di gennaio e febbraio aveva prima perso con la Lazio e poi pareggiato 3-3 col Torino. Ed entrambi questi risultati sono giunti tra le mura di casa, quasi a certificare che la partenza di Alejandro Gomez abbia lasciato scorie importanti.

FILOTTO – Poi arrivano la vittoria esterna sul Cagliari, grazie al gol di Luis Muriel al 90′, e un rotondo 4-2 casalingo sul Napoli. Risultati che restituiscono fiducia, e a cui seguono lo 0-2 in casa della Sampdoria e il 5-1 sul Crotone di Serse Cosmi (alla prima in panchina coi calabresi). Quattro vittorie di fila per l’Atalanta, cinque per l’Inter: i presupposti per una sfida spettacolare rientrano tutti in questi trend.