Inter-Atalanta, a centrocampo torna Sensi titolare? Le ultime – GdS

Aggiornamenti di formazione da “Gazzetta.it” in vista del big match di domani sera Inter-Atalanta. Antonio Conte non può fare affidamento su Nicolò Barella e Milan Skriniar, squalificati dopo le ammonizioni di Napoli. Torna Sensi in campo dal primo minuto?

LA SITUAZIONE – Si avvicina il big match di domani sera. Inter-Atalanta è uno scoglio cruciale per la stagione dei nerazzurri di Antonio Conte: la Dea è in un ottimo momento di forma, con due 5-0 consecutivi rifilati a Milan e Parma. E contro la corazzata di Gian Piero Gasperini, la Beneamata non può fare affidamento su Milan Skriniar e Nicolò Barella. Il difensore e centrocampista sono stati ammoniti nella sfida contro il Napoli e non potranno prendere parte alla sfida per squalifica.

LE SCELTE – Fatta, dunque, la retroguardia difensiva: ai fianchi dell’intoccabile Stefan de Vrij agiranno Diego Godin e Alessandro Bastoni. L’unico dubbio per Antonio Conte in vista di Inter-Atalanta è a centrocampo: Stefano Sensi, Matias Vecino e Roberto Gagliardini si giocano due maglie. A essere in vantaggio sono i primi due: l’ex centrocampista del Sassuolo potrebbe dunque tornare a giocare dal 1′. Sicuro del posto, ovviamente, Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda la Dea, Gasperini potrebbe optare per un attacco con Pasalic, Gomez e Ilicic: Zapata e Muriel sembrano destinati a partire dalla panchina.

