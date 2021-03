Inter-Atalanta, a centrocampo ora solito ballottaggio Eriksen-Vidal: le ultime

Arturo Vidal, Inter-Real Madrid (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta, pochi dubbi per Antonio Conte, pronto a confermare quasi tutta la formazione vista in campo contro il Parma. A centrocampo torna il solito ballottaggio tra Christian Eriksen e Arturo Vidal.

A CENTROCAMPO – Inter-Atalanta andrà in scena lunedì sera in vista della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, Antonio Conte pronto a confermare praticamente tutta la formazione vista contro il Parma (vedi articolo). Dopo il probabile ritorno di Lautaro Martinez in attacco al posto di Alexis Sanchez, autore di una doppietta giovedì, il tecnico italiano valuta il cambio a centrocampo tra Christian Eriksen e Arturo Vidal. Contro il Parma appena sufficiente la prestazione del danese, che al momento resta ancora in vantaggio sul cileno in vista della sfida di lunedì sera.