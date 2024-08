Inter-Atalanta 4-0, prestazione da campioni d’Italia! Thuram inarrestabile

Termina sul punteggio di 4-0 Inter-Atalanta, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 2-0.

UNO-DUE PAZZESCO – Anche nella ripresa è un’Inter a spettacolare. Prima palla dopo il fischio, Thuram lancia Mkhitaryan, ma il suo diagonale è esce di un soffio a lato. Passa un solo minuto e al 47′ da un’altra rimessa laterale arriva il tris: palla dentro in area, Djimsiti spizza di testa e dietro di lui, come un rapace, Thuram si avventa sulla sfera in mezzo a tre difensori e buca Carnesecchi. Da qui è solo Inter, con l’Atalanta non pervenuta: prima diagonale di Lautaro Martinez al volo su un cross di Dimarco, palla fuori di un niente. Poi ci prova anche Barella, sempre con un diagonale, che fa la barba al palo. I continui assalti dei padroni di casa portano i loro frutti, ancora, al 56′: palla dentro, Mkhitaryan sponda di testa e – come nel 3-0 – Thuram si avventa in mezzo a tre, brucia Zappacosta, e cala il poker.

GESTIONE – Dopo la doppietta di Thuram, l’Inter gestisce il vantaggio. L’Atalanta prova a rendere meno amara la sconfitta, con Samardzic che si incunea in area, ma al momento della conclusione è Acerbi a chiuderlo con un intervento prodigioso. Nel finale arriva anche il gol del 5-0, quando Frattesi conclude verso la rete, Dimarco sulla traiettoria ribadisce in porta, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Continua a impressionare l’Inter anche a fine partita, evitando il gol a tutti i costi. E al minuto 89 Taremi va a un soffio dal gol, con Arnautovic che lo serve a porta vuota, ma de Roon anticipa. E, dopo quattro minuti di recupero, arriva il triplice fischio. I campioni d’Italia conquistano una vittoria FENOMENALE.

INTER-ATALANTA 4-0

aut. Djimsiti al 3′, Barella al 10′, Thuram al 47′ e al 56′