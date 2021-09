Inter-Atalanta, i 22 convocati di Gasperini: ‘sorpresa’ a centrocampo

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati per Inter-Atalanta di domani sera, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il tecnico ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani al Giuseppe Meazza in San Siro. Fuori Luis Muriel, sorpresa a centrocampo: recupera Pessina, allenatosi ieri a parte (vedi articolo)

Inter-Atalanta, i convocati di Gian Piero Gasperini

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Lovato, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Ilicic, Zapata, Piccoli.