Inter-Atalanta, il 2025 inizia con una finale da conquistare

Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa Italiana, è già uno spartiacque pesante nella prima partita del 2024. Alle 20 ora italiana, a Riyad in Arabia Saudita, ci si gioca la possibilità di entrare in finale.

AL TOP – Inter-Atalanta nel 2025 rischia di essere una sfida di altissimo valore in Serie A, ma prima di tornare a pensare al campionato oggi per entrambe c’è la Supercoppa Italiana. Per la squadra di Simone Inzaghi è la quarta partecipazione consecutiva, dopo aver vinto le precedenti tre, per i bergamaschi il debutto assoluto. Ma Gian Piero Gasperini ci arriva con la forza di chi ha chiuso il 2024 (a proposito, stasera si sfidano le due squadre con più punti nell’anno solare) in testa assieme al Napoli e con la volontà di proseguire. Per l’Inter comincia un periodo molto intenso, che vedrà tante partite e tante prove di valore. Ma guadagnarne una in più, ossia quella di lunedì, non sarebbe certo un peso.

Inter-Atalanta, coi migliori possibili per approcciare la semifinale

LE RISORSE A DISPOSIZIONE – Parlare di rosa al completo per Inter-Atalanta è di certo eccessivo. Ci sono le ormai “solite” assenze in difesa, con Francesco Acerbi e Benjamin Pavard che non saranno a disposizione per la Supercoppa Italiana. Mentre invece c’è Matteo Darmian, che ha recuperato in tempo. Dopo un 2024 con tante luci a livello di titoli di squadra ma non poche ombre per i tanti periodi a secco, Lautaro Martinez ha chiuso sbloccandosi sabato a Cagliari ed è chiamato a dimostrare di aver superato il “momento no” realizzativo. Mentre dall’altra parte, nell’Atalanta, non ci sarà Mateo Retegui rimasto fuori per un infortunio accusato prima di Natale. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 18.30 il vero countdown a Inter-Atalanta, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.