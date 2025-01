Inter-Atalanta 2-0, è Dumfries show! Raggiunta un’altra finale

Termina sul punteggio di 2-0 Inter-Atalanta, sfida valevole per la prima delle due semifinali della Supercoppa Italiana. Ecco quanto successo nella ripresa dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0.

DOPPIO VANTAGGIO– Nella ripresa, dopo un primo tempo dominato, l’Inter rientra con il piglio giusto. E bastano solo quattro minuti per sbloccare il risultato: calcio d’angolo dalla destra, spizzata di testa che trova Dumfries da solo in area piccola, l’olandese controlla e in rovesciata non lascia scampo a Carnesecchi trovando così l’1-0. I nerazzurri dimostrano di essere più forti e al 61′ arriva anche il raddoppio: ripartenza letale con Kossonou che anticipa di un soffio Lautaro Martinez, ma sulla palla vagante si getta un Dumfries in corsa che spara un siluro sotto la traversa per il 2-0 e la sua doppietta personale.

UN’ALTRA FINALE – Al 70′ la grande occasione per chiudere i giochi: Dimarco libera Lautaro Martinez da solo davanti alla porta, incredibilmente l’argentino spara contro Carnesecchi. E poco dopo la partita rischia di riaprirsi: serie di rimpalli in area dell’Inter, Ederson trova il piattone che vale il 2-1, ma dopo un lungo check il direttore di gara annulla per una lieve posizione di fuorigioco di De Ketelaere. Nel finale, poco prima del recupero, è anche Sommer con una doppia parata prima su Djimsiti e poi su Lookman su due colpi di testa da distanza ravvicinatissima a rendersi protagonista di questa partita. Nel finale ancora due grandi occasioni per Lautaro Martinez prima e Taremi poi, senza trovare il gol. Ed è così 2-0: quarta finale consecutiva di Supercoppa Italiana!

INTER-ATALANTA 2-0

Gol: Dumfries al 49′ e al 61′