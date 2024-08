Inter-Atalanta 2-0 al 45′: Barella segna già il gol dell’anno!

Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo di Inter-Atalanta, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

DOPPIO VANTAGGIO – L’Inter aggredisce la partita fin da subito e facendo capire già dal primo minuto chi comanda. Al 2′ Barella di tacco libera Dimarco, palla sull’altro palo con Darmian che arriva ma non riesce a trovare la conclusione a rete. Poco male, perché basta aspettare un solo minuto per il gol del vantaggio. Questa volta l’azione di sviluppa a destra, portando Thuram in area: palla verso il centro dell’area con Djimsiti che interviene per intercettare la sfera, beffando però Carnesecchi. All’ottavo minuto è ancora Inter: punizione con tocco di Dimarco per Calhanoglu che fa partire un siluro, bravo Carnesecchi a respingere la conclusione potente, ma centrale. Lo spettacolo vero, però, arriva al 10′: rimessa laterale, la difesa dell’Atalanta libera l’area ma sul pallone spiovente si getta Barella che lascia partire un sinistro al volo su cui Carnesecchi non può fare nulla ed è 2-0.

TENTATIVO DI REAZIONE – Dopo il doppio vantaggio dell’Inter, l’Atalanta ci prova: prima al 15′ con Zappacosta che prova un sinistro a sorpresa ed è bravissimo Sommer a dirgli di no. Poi al 24′, quando Retegui si libera al limite dell’area e prova la conclusione a botta sicura, con la palla che finisce però alta sopra la traversa. In seguito a questa timida reazione degli ospiti, ci pensa Thuram al 27′ a rimettere in chiaro le cose: partenza al limite del fuorigioco, entra in area e prova la conclusione che, deviata, si stampa sul palo. Nel finale i nerazzurri gestiscono e la gara scivola all’intervallo sul punteggio di 2-0.

INTER-ATALANTA 2-0

aut. Djimsiti al 3′, Barella al 10′