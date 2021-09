Inter-Atalanta 1-2 al 45′: Lautaro Martinez apre. Poi arriva Malinovskyi

Termina il primo tempo di Inter-Atalanta, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). I nerazzurri aprono con un gran gol di Lautaro Martinez dopo pochi minuti, ma poi sale in cattedra Ruslan Malinovsyi che con due siluri apre la rimonta. Ecco quanto successo fin qui allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

BOTTA E RISPOSTA – Si sblocca dopo soli 5 minuti Inter-Atalanta. Gol spettacolare di Lautaro Martinez che colpisce al volo un cross al bacio di Nicolò Barella e infila il pallone dell’1-0 sotto l’incrocio dei pali. Una gara equilibrata, con i padroni di casa che provano a cercare il gol del raddoppio e gli ospiti che cercano la fiammata decisiva per pareggiare. Fiammata che arriva al 30′, quando i nerazzurri perdono palla davanti alla difesa, Ruslan Malinovskyi recupera la sfera e lascia partire un sinistro potentissimo che non lascia alcuna speranza a Samir Handanovic: 1-1.

Inter-Atalanta, vantaggio ospite all’intervallo

ANCORA MALINOVSKYI – L’occasione per il 2-1 arriva subito al 36′, quando Nicolò Barella mette in mezzo un altro bel pallone dalla destra, Stefan de Vrij sbuca dietro a tutti sul secondo palo ma il suo tap-in non riesce a mettere in difficoltà un bravo Juan Musso. A passare in vantaggio, però, sono gli orobici. Al 38′ Ruslan Malinovskyi lascia partire un altro siluro che impegna Samir Handanovic: lo sloveno respinge centralmente e sul rimpallo si fionda Rafael Toloi che infila con grande freddezza la rete dell’1-2. Termina così, senza recupero, il primo tempo di Inter-Atalanta.

INTER 1 – 2 ATALANTA

MARCATORI: Lautaro Martinez (I) al 5′, Malinovskyi (A) al 30′, Toloi (A) al 38′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 38 Sangalli, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi (C), 6 Palomino, 28 Demiral; 77 Zappacosta, 11 Freuler, 15 de Roon, 8 Gosens; 32 Pessina; 91 D. Zapata, 18 Malinovskyi.

A disposizione: 31 F. Rossi, 57 Sportiello; 3 Maehle, 7 Koopmeiners, 13 G. Pezzella, 19 Djimsiti, 59 A. Miranchuk, 66 Lovato, 72 Ilicic, 88 Pasalic, 99 Piccoli.

Allenatore: Gian Piero Gasperini