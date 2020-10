Inter, assegnati i numeri a 11 Primavera: chi a disposizione col Milan?

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

La Lega Serie A ha reso noto che l’Inter ha assegnato i numeri di maglia ad alcuni calciatori della primavera. I nerazzurri infatti, quest’oggi, affronteranno il Milan nel derby con la squadra arrivata alla sfida con i rossoneri in emergenza. a causa delle numerose defezioni causa Covid-19. Spazio per qualche giovane nerazzurro?

NUMERI – La Lega Serie A ha reso noto che, l’Inter, ha assegnato i numeri di maglia ad 11 calciatori della primavera. A causa dell’emergenza che ha colpito la rosa nerazzurra, infatti, qualcuno dei giovani nerazzurri potrebbe far parte della panchina nerazzurra in vista del Derby in programma quest’oggi. Di seguito l’elenco dei calciatori ed il relativo numero: Riccardo Boscolo 38, Fabio Cortinovis 40, Gaetano Pio Oristanio 41, Lorenzo Moretti 42, Tibo Persyn 43, Edoardo Sottini 45, Franco Orlando Vezzoni 46, Niccolo Squizzato 47, Franco Ezequiel Carboni 48, Martin Adrian Costa Satriano 49, Nicholas Bonfanti 50.