Inter, Asllani titolare in una tra Fiorentina e Viktoria Plzen: il dubbio − CdS

A due giorni dalla sfida di Firenze contro la Fiorentina, Inzaghi deve sciogliere un altro dubbio. Quando rivedere Asllani titolare. O al Franchi o mercoledì in Inter-Viktoria Plzen di Champions League

EXIT POLL − Kristjan Asllani, dopo la titolarità contro Roma e Sassuolo, non è sceso più in campo dal primo minuto. A dir la verità, contro i nero-verdi venne sostituito dopo la fine del primo tempo. Al suo posto, spostato Hakan Calhanoglu in cabina di regia che ha dato una svolta all’Inter (vedi articolo). L’albanese però ha bisogno di spazio e fiducia per crescere. Le qualità sono indiscutibili nonché la sua voglia di farsi vedere. Ottimo l’ingresso con la Salernitana così come col Barcellona nonostante il mancato gol nel finale. Ora Inzaghi, che è alle prese anche con tre bagarre (vedi articolo), dovrà capire quando rischierarlo dal 1′. Sabato con la Fiorentina o mercoledì in Champions League nel match point col Viktoria Plzen. Una cosa al momento è certa: la presenza di Hakan Calhanoglu in campo.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno