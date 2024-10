Inter, non solo Asllani: Dumfries scavalca Darmian? Uno favorito – CdS

L’Inter si prepara ad affrontare la Juventus nel “Derby d’Italia,” ma Simone Inzaghi ha ancora alcuni dubbi sulla formazione. Oltre quello su Asllani, il Corriere dello Sport si concentra anche sulla fascia destra, con il ballottaggio tra Dumfries e Darmian.

FASCIA DESTRA – In vista di Inter-Juventus, nonostante Matteo Darmian stia bene e sia “fresco”, avendo riposato nel recente match di Champions League contro lo Young Boys, sembra che la scelta del tecnico nerazzurro penda verso Denzel Dumfries. L’olandese, grazie alla condizione fisica in crescita e alla sua maggiore fisicità, potrebbe rivelarsi prezioso contro una Juventus che punta su un gioco aggressivo e fisico. Un ulteriore aspetto che potrebbe influire sulla scelta è la situazione dei terzini sinistri. Senza Carlos Augusto, assente per infortunio, l’unica alternativa per la sinistra è Federico Dimarco, che si troverà senza un cambio naturale. Buchanan, il terzino canadese convocato per la prima volta dopo un lungo infortunio, è ancora lontano dal pieno recupero e difficilmente sarà pronto per un ruolo di primo piano in una sfida così impegnativa.

Inter-Juventus, la strategia di Inzaghi con Dumfries dal 1′ e Darmian in corso

IL MOTIVO – Darmian, perciò, potrebbe essere tenuto come jolly, in grado di coprire sia la fascia destra che quella sinistra in caso di necessità. Grazie alla sua duttilità tattica, la scelta di risparmiarlo dall’inizio rappresenterebbe una soluzione strategica in caso di emergenze​. I dubbi sulla formazione restano anche per via delle assenze pesanti. La squadra nerazzurra, rimasta in ritiro per preparare al meglio la sfida, ha dovuto rinunciare a tre giocatori chiave: oltre a Carlos Augusto, mancheranno Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno