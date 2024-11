Inter-Arsenal 1-0, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Arsenal è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025.

CORTO MUSO! – Con l’unico tiro in porta, su rigore, l’Inter piega l’Arsenal e si prende una vittoria fondamentale! Dagli undici metri segna Hakan Calhanoglu nel recupero del primo tempo, poi un’infinità di calci d’angolo per gli ospiti (a zero) ma che non portano a nulla. La partita necessaria da fare per fermare una squadra che, per tutti i cento minuti recupero compreso, non ha capito che doveva giocare diversamente dall’alzare palla. Ed è un successo che permette di salire a quota 10, a -2 dal Liverpool unica squadra a punteggio pieno a metà della fase campionato di Champions League. Questo il tabellino di Inter-Arsenal.

INTER-ARSENAL 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi (62′ Barella), Calhanoglu (71′ Asllani), Zielinski (62′ Mkhitaryan), Darmian; Taremi (79′ Dimarco), Lautaro Martinez (62′ M. Thuram).

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Acerbi, Buchanan, Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhaes, J. Timber (82′ Zinchenko); Havertz (93′ Odegaard), Partey, Merino (46′ Gabriel Jesus); Saka, Trossard (82′ Nwaneri), Martinelli.

In panchina: Neto, Setford, Kiwior, Jorginho, Sterling, Butler-Oyedeji, Lewis-Skelly, Robinson.

Manager: Mikel Arteta.

Arbitro: Istvan Kovacs della federazione rumena (Marica – Tungoyi; Fesnic; VAR Dingert; A. VAR Popa).

Gol: 45′ +3 rig. Calhanoglu.

Ammoniti: Lautaro Martinez, Barella (I), Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesus (A), Arteta (A, manager), Inzaghi (I, allenatore).

Recupero: 4′ PT, 8′ ST.