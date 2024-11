Inter-Arsenal, le probabili formazioni della partita di Champions League

Inter-Arsenal, si giocherà alle ore 21:00 allo Stadio San Siro, per la quarta giornata del nuovo format della UEFA Champions League: queste le probabili formazioni per la partita di oggi.

INTER-ARSENAL, PROBABILI FORMAZIONI CASA – In vista della partita di Champions League tra Inter e l’Arsenal, Simone Inzaghi sembra intenzionato a operare diversi cambi nella formazione dell’Inter per risparmiare le energie di alcuni titolari in vista della sfida cruciale contro il Napoli in Serie A. Tra i giocatori che probabilmente partiranno dalla panchina troviamo Francesco Acerbi. Inzaghi valuta anche un turnover sugli esterni, dove Matteo Darmian potrebbe essere spostato a sinistra per consentire un turno di riposo a Federico Dimarco. Quest’ultimo si è dimostrato uno dei migliori nerazzurri in questa fase della stagione, ma ha bisogno di recuperare energie per mantenere alto il livello delle sue prestazioni. Al centrocampo, invece, la probabile formazione indica una rotazione tra i titolari con il ritorno di Hakan Calhanoglu. Accanto a lui potrebbero trovare spazio Davide Frattesi e Piotr Zielinski. In attacco il duo Lautaro Martinez-Taremi, ma attenzione a Marcus Thuram nelle prossime ore.

INTER-ARSENAL, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – L’Arsenal non ha segnato nelle ultime quattro trasferte italiane in Champions League, un dato che potrebbe pesare anche stasera, contro un’Inter che non perde una gara casalinga in Europa da oltre due anni. La squadra londinese avrà l’obiettivo di rompere questo tabù, pur dovendo affrontare una formazione rimaneggiata. L’assenza di Rice lascia un vuoto importante a centrocampo, anche se Mikel Arteta ha la possibilità di schierare Thomas Partey accanto a Merino, al debutto europeo con l’Arsenal. Inoltre, Arteta può contare sul recupero di Martin Odegaard, un giocatore cruciale per la costruzione del gioco, anche se il centrocampista norvegese dovrebbe partire dalla panchina per non affrettare il rientro. Il modulo scelto sarà probabilmente un 4-4-2.

Inter-Arsenal le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Darmian; Lautaro Martinez, Taremi.

In panchina: Di Gennaro, Martinez; Acerbi, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Buchanan, Barella, Asllani, Thuram, Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Carlos Augusto (infortunato) e Joaquin Correa e Palacios (non in lista UEFA)

Arsenal (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Thomas Partey, Merino, Martinelli; Havertz, Trossard.

In panchina: Neto, Setford, Heaven, Kiwior, Zinchenko, Jorginho, Lewis-Skelly, Nwaneri, Odegaard, Sterling, Gabriel Jesus, Robinson.

Allenatore: Mikel Arteta

Arsenal: Calafiori (infortunio), Rice (infortunio), Tierney (infortunio), Tomiyasu (infortunio)

Arbitro: Kovacs (Romania). Assistenti: Marica-Tunyogi. Quarto uomo: Fesnic. VAR: Dingert (Germania). Avar: Popa (Romania).