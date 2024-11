Inter-Arsenal, probabile formazione: Taremi più 2 valutazioni – CdS

Verso Inter-Arsenal, partita valida per la quarta giornata di Champions League. Oggi rifinitura per i nerazzurri, con Taremi che scalpita per giocare dall’inizio. La probabile formazione di Inter-Arsenal.

LA SFIDA – Dopo la vittoria col brivido contro il Venezia, per l’Inter adesso testa all’Arsenal, nel match valido per la quarta giornata di Champions League. I nerazzurri vanno a caccia del terzo successo di fila in Europa, dopo quelli contro Stella Rossa e Young Boys. A San Siro arriveranno i temibili Gunners di Mikel Arteta, che nonostante la recente crisi di risultati, rimangono una delle squadre più insidiose e interessanti dell’intera Champions League. Oggi la squadra farà la rifinitura ad Appiano Gentile e dunque si potranno capire con più chiarezza quelle che potrebbero essere le mosse di Simone Inzaghi. Scalpita Taremi. Le ultime sulla probabile formazione per Inter-Arsenal.

Inter-Arsenal, probabile formazione: da Taremi a Frattesi, Inzaghi con cambi

ULTIME – Inzaghi è pronto a fare qualche cambio per Inter-Arsenal. D’altronde in Europa, durante queste prime tre partite, il tecnico nerazzurro ha abituato tutti a cambiare qualcosina rispetto all’undici ideale che si vede in campionato. Scalpita Taremi, favorito, scrive il Corriere dello Sport, a prendersi un posto accanto a Lautaro Martinez, panchinando Marcus Thuram. In mezzo al campo, oltre al rientro di Calhanoglu in regia, occhio alle quotazioni in salita di Frattesi. In difesa, Bisseck potrebbe dare un turno di riposo a uno tra Pavard o Bastoni. A destra, riecco Darmian per Dumfries. La probabile formazione per Inter-Arsenal:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez