Inter-Arsenal, prime indicazioni: un ritorno e un ballottaggio – Sky

Inter-Arsenal tra due giorni, match valido per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Oggi scarico per i nerazzurri, ma ci sono anche le prime indicazioni su un paio di giocatori.

GRAN PARTITA – Dopo la vittoria col brivido contro il Venezia, per l’Inter adesso testa all’Arsenal, nel match valido per la quarta giornata di Champions League. I nerazzurri vanno a caccia del terzo successo di fila in Europa, dopo quelli contro Stella Rossa e Young Boys. A San Siro arriveranno i temibili Gunners di Mikel Arteta, che nonostante la recente crisi di risultati, rimangono una delle squadre più insidiose e interessanti dell’intera Champions League. Oggi la squadra ha fatto lavoro di scarico ad Appiano Gentile, mentre da domani si inizierà a fare sul serio tra conferenza e rifinitura. Ma, come riferisce Andrea Paventi di Sky Sport 24, ci sono già un paio di indicazioni in vista della partita di San Siro tra Inter e Arsenal.

Inter-Arsenal, ritorno di Calhanoglu e bagarre offensiva

ULTIME – Per Inter-Arsenal, sottolinea Andrea Paventi, dovrebbe ritornare in regia Hakan Calhanoglu. Il turco, dopo due settimane di pausa per infortunio, ieri è entrato contro il Venezia giocando un buon spezzone di partita, tanto da andare vicino anche al secondo gol nerazzurro. Da capire chi lascerà il posto al turco: probabilmente Piotr Zielinski. Ma c’è anche un ballottaggio in questa antivigilia, con Marcus Thuram e Mehdi Taremi, che si giocano una maglia dal primo minuto per affiancare Lautaro Martinez. L’iraniano ad oggi sembra essere leggermente favorito.