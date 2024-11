Inter-Arsenal: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Arsenal è la quarta partita del nuovo format “Campionato” della UEFA Champions League 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, Milano. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Inter-Arsenal, con il live dedicato di Inter-News.it:

I precedenti di Inter-Arsenal

Unico doppio precedente tra le due squadre, nel girone di UEFA Champions League 2003-2004. Il 17 settembre, nello storico impianto di Highbury, l’Inter si impose 3-0 con i gol di Cruz, Van der Meyde e Martins. Una partita leggendaria, ricordata per il fantastico gol di Van der Meyde e anche per la super prestazione di Francesco Toldo, che parò un rigore a Thierry Henry. Due mesi più tardi il ritorno a San Siro, con un netto successo della squadra inglese: 1-5 (gol di Vieri per l’Inter, doppietta di Henry e gol di Ljungberg, Edu e Pires per i londinesi).

Dove e quando si gioca Inter-Arsenal

Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, Milano. Mercoledì 6 novembre ore 21.

Come seguire Inter-Arsenal IN DIRETTA

La cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20.45, così come i report dell'incontro con tabellino e aggiornamenti.

Inter-Arsenal, dove vederla in diretta TV

La gara sarà disponibile soltanto in streaming, in esclusiva Amazon Prime Video.

Inter-Arsenal, dove vederla in LIVE streaming

Su app Amazon Prime Video attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Inter-Arsenal su Prime Video: i telecronisti

In telecronaca su Prime Video ci saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Gli indisponibili della partita

Inter: Carlos Augusto (infortunio), Joaquin Correa e Palacios (fuori dalla lista UEFA);

Arsenal: Calafiori (infortunio), Rice (infortunio), Tierney (infortunio), Tomiyasu (infortunio)

L’arbitro della partita

Arbitro: Kovacs (Romania). Assistenti: Marica-Tunyogi. Quarto uomo: Fesnic. VAR: Dingert (Germania). Avar: Popa (Romania).

Conferenze stampa

Inzaghi: «Non dimentichiamo che nelle ultime otto partite l’Inter ha fatto sette vittorie. Dobbiamo pensare che ci sono degli avversari con cui gareggiare ogni partita. Sappiamo cosa ci aspetta nelle prossime due partite, ma si ragiona partita dopo partita. Affrontiamo l’Arsenal, una delle squadre più forte d’Europa. Mancano ancora due prima della sosta, abbiamo speso molto. Cercheremo di fare due grandi match». Clicca qui per l’intervista integrale del tecnico dell’Inter.

Arteta: «L’Inter ha un’identità molto precisa, è la forza vera della squadra. Tanto di cappello a Inzaghi che ha idee molto chiare, specialmente per la fase di possesso e di occupare certi spazi in campo. Sono imprevedibili, sicuramente. Abbiamo avuto difficoltà tattiche anche in Premier League, speriamo di poterle risolvere domani in campo». Clicca qui per l’intervista integrale del tecnico dell’Arsenal.

Inter-Arsenal, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Darmian; Lautaro Martinez, Taremi.

In panchina: Di Gennaro, Martinez; Acerbi, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Buchanan, Barella, Asllani, Thuram, Arnautovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arsenal (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Thomas Partey, Merino, Martinelli; Havertz, Trossard.

In panchina: Neto, Setford, Heaven, Kiwior, Zinchenko, Jorginho, Lewis-Skelly, Nwaneri, Odegaard, Sterling, Gabriel Jesus, Robinson.

Allenatore: Mikel Arteta