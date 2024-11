Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali: Inzaghi, quante scelte di turnover!

Alle 21.00 è in programma Inter-Arsenal, gara valevole per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. In vista della gara di domenica contro il Napoli, Simone Inzaghi punta su diverse scelte di turnover. Spicca l’assenza a sinistra sia di Alessandro Bastoni che di Federico Dimarco.

FORMAZIONI UFFICIALI – Quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League, con l’Inter che affronta l’Arsenal a San Siro dopo la vittoria al cardiopalma contro il Venezia nella scorsa giornata di campionato. Il tutto a pochi giorni dallo scontro diretto contro il Napoli, già di fondamentale importanza per la lotta scudetto. Il tecnico Simone Inzaghi, proprio in vista di una partita così importante, decide di puntare su diverse scelte di turnover dal primo minuto: spiccano le assenze di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Marcus Thuram. Torna invece titolare, dal primo minuto, Hakan Calhanoglu in seguito all’infortunio che lo aveva costretto ai box nei primi minuti della trasferta contro la Roma. Di seguito le scelte dei due allenatori per Inter-Arsenal.

INTER-ARSENAL, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Lautaro Martinez (C), Taremi.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Thuram, Acerbi, Buchanan, Asllani, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Gabriel, Saliba, White; Merino, Partey, Havertz; Martinelli, Trossard, Saka (C).

A disposizione: Neto, Setford, Odegaard, Jesus, Kiwior, Zinchenko, Jorginho, Sterling, Butler-Oyedeji, Lewis-Skelly, Nwaneri, Robinson

Allenatore: Mikel Arteta

