Inter-Arsenal, Inzaghi stravolge il centrocampo: attesi cinque cambi

Tra poco più di un giorno i nerazzurri tornano in campo. Simone Inzaghi mette a punto il suo undici per Inter-Arsenal, con qualche variazione non indifferente. Di seguito la probabile formazione.

NUOVO UNDICI – Si avvicina sempre più un’altra sfida di Champions League per la squadra di Simone Inzaghi, la quarta dopo i sette punti raccolti fra Manchester City, Stella Rossa e Young Boys. Domani sera, alle ore 20.45, sarà il momento di Inter-Arsenal, per la quale l’allenatore e Matteo Darmian sono intervenuti in conferenza stampa. Attendendo anche le dichiarazioni di Mikel Arteta e del suo calciatore, diamo un’occhiata alla probabile formazione nerazzurra e alle in-disponibilità del mister.

Inter-Arsenal, la probabile formazione di mister Inzaghi

CAMBI – Dopo il match di campionato vinto contro il Venezia, Inzaghi deve mettere a punto un’altra formazione per Inter-Arsenal, tenendo anche conto dello scontro diretto di domenica prossima contro il Napoli. Proprio per questo l’allenatore nerazzurro sceglie di mettere in campo in Champions League un undici rimaneggiato, dopo aver visto quello in gran parte titolare contro i lagunari. Alcune scelte sono dettate forzatamente, oltre che dal prossimo importante impegno italiano, anche da alcune indisponibilità. Come, per esempio, quella sulla sinistra in difesa, dove verrà adattato Aurel Bisseck al posto di un acciaccato Alessandro Bastoni. Inzaghi cambia anche la fase offensiva, mantenendo solo uno dei suoi titolarissimi. Accanto all’inamovibile Lautaro Martinez ci sarà Mehdi Taremi, preferito all’altro attaccante che risulta avere qualche problema alla vigilia di Inter-Arsenal.

CENTROCAMPO – A balzare agli occhi, più di tutto, è il centrocampo nerazzurro previsto per Inter-Arsenal. La grande novità è il ritorno in cabina di regia dal primo minuto di Hakan Calhanoglu, dopo qualche minuto messo nelle gambe contro il Venezia. Piotr Zielinski, che lo aveva sostituito nel ruolo di play, scala alla sua sinistra, mentre Davide Frattesi si posiziona alla sua destra. Sarà riposo, dunque, per Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, come anche per Federico Dimarco. A prendere il posto di quest’ultimo sarà Matteo Darmian, sfruttato da Inzaghi come jolly anche a sinistra. La fascia destra, invece, sarà coperta dall’olandese Denzel Dumfries. Di seguito il resoconto generale della probabile formazione nerazzurra per Inter-Arsenal.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martinez