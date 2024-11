Inter-Arsenal, sfida tra difese d’acciaio! La probabile formazione di Arteta – TS

Questa sera l’Inter ospita l’Arsenal a San Siro per una sfida già importante per la fase “campionato” del nuovo format della UEFA Champions League. Come sottolineato questa mattina in edicola da Tuttosport, le due squadre si presentano all’incontro con una difesa ancora inviolata. Mikel Arteta, però, dovrà in qualche modo ridisegnare la probabile formazione considerate alcune assenze.

LA SITUAZIONE – La squadra di Mikel Arteta, reduce da una vittoria emozionante contro il Paris Saint-Germain e da una sconfitta in Premier League contro il Newcastle, arriva a Milano con un misto di fiducia e determinazione a riscattarsi. Anche se non ha subito reti in Europa, l’Arsenal dovrà fare i conti con numerose assenze, tra cui il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu e l’esperto centrocampista Declan Rice, indisponibile per un infortunio al piede. L’assenza di Rice lascia un vuoto importante a centrocampo, anche se Arteta ha la possibilità di schierare Thomas Partey accanto a Merino. Arteta può contare sul recupero di Martin Odegaard, un giocatore cruciale per la costruzione del gioco, anche se il centrocampista norvegese dovrebbe partire dalla panchina per non affrettare il rientro.

Arsenal, la probabile formazione di Arteta

LE SCELTE – Il modulo scelto sarà probabilmente un 4-4-2, con Raya tra i pali e una linea difensiva formata da White, Saliba, Gabriel e Timber. Sulle fasce, Arteta si affiderà a Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, due esterni rapidi e tecnici, che potranno creare difficoltà alla difesa interista. In attacco, la scelta dovrebbe ricadere su Kai Havertz e Leandro Trossard, due giocatori con caratteristiche complementari: il primo dotato di fisicità e visione di gioco, il secondo veloce e abile nel dribbling​.

Arsenal (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Thomas Partey, Merino, Martinelli; Havertz, Trossard.

Fonte: Tuttosport