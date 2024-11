Inter-Arsenal, Arteta prende esempio da Inzaghi? La probabile formazione

Manca sempre meno a Inter-Arsenal. Simone Inzaghi sembra propenso a cambiare più del solito e Mikel Arteta potrebbe seguirlo nella stessa direzione. Ecco la probabile formazione.

ASSENZE E RIENTRI – Inter-Arsenal vedrà scontrarsi la squadra di Simone Inzaghi e quella di Mikel Arteta per la quarta sfida della fase di campionato di Champions League. Gli allenatori, che ieri sono intervenuti in conferenza stampa dando alcune indicazioni sul match, devono fare i conti con qualche infortunio o problema fisico di troppo. Questo comporterà la scelta di alcune soluzioni alternative per l’impegno di questa sera, anche in vista delle prossime gare contro Napoli e Chelsea in campionato. Tuttavia, Inzaghi e Arteta possono dirsi soddisfatti per un recupero a testa fondamentale: quello di Hakan Calhanoglu per l’italiano e quello Martin Odegaard per lo spagnolo. C’è però una differenza fra i due rientri.

Inter-Arsenal, la probabile formazione di Arteta

SCELTE E BALLOTTAGGI – Se Calhanoglu verrà schierato titolare da Inzaghi in Inter-Arsenal, lo stesso non si può dire di Odegaard per Arteta. Il capitano degli inglesi, dopo un lungo stop per infortunio, non dovrebbe vedere il campo a San Siro, almeno non dal primo minuto. Non ci saranno neanche il difensore Riccardo Calafiori e il perno del centrocampo Declan Rice, come emerso nella giornata di ieri. Al netto delle assenze, sono due i principali ballottaggi di Arteta per Inter-Arsenal. Quello in difesa ha come protagonista White e Jorginho, col primo che sembra favorito sul secondo. Quello in attacco, invece, vede Jesus in vantaggio su Trossard. Guardiamo, allora, più nel dettaglio quali saranno le scelte per la sfida di Champions League di Arteta, che rispetto al solito potrebbe cambiare qualcosa proprio come mister Inzaghi.

ARSENAL (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Merino, Partey, Martinelli; Havertz, Jesus.