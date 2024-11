Inter-Arsenal, Arteta in conferenza stampa: orario e programma

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, domani alla vigilia della partita di Champions League tra Inter e Arsenal è atteso in conferenza stampa. L’orario.

CONFERENZA ARTETA – L’Arsenal è pronto a sfidare l’Inter in occasione della quarta partita di Champions League. Gli inglesi, a sette punti come i nerazzurri, saranno tostissimi avversari per i campioni d’Italia. Domani, martedì 5 novembre, Mikel Arteta andrà in conferenza stampa alle ore 19.00 dallo stadio San Siro di Milano in compagnia di un giocatore che verrà definito nelle prossime ore. Simone Inzaghi anticiperà dopo l’ora di pranzo. Inter-News.it seguirà la conferenza stampa a partire dalle ore 18.45 per non perdere nulla della vigilia di questa grande partita, che si giocherà mercoledì sera alle 20.45.

Inter-Arsenal, conferenza stampa Arteta e programma degli inglesi

ULTIME – Prima della conferenza stampa di Arteta per presentare Inter-Arsenal, gli inglesi terranno il proprio allenamento della vigilia (la famosa rifinitura) alle 12.15 italiane presso l’Arsenal FC Training Centre di Shenley. Gli inglesi, nell’ultima uscita di campionato, hanno perso in trasferta sul campo del Newcastle. L’Arsenal non vince una partita di Premier League addirittura dal 5 ottobre, ovvero dal 3-1 rifilato al Southampton. Nelle successive tre uscite sono, i Gunners hanno raccolto un solo punto perdendo contro Bournemouth e Newcastle e pareggiando 2-2 con il Liverpool. In mezzo la vittoria in coppa contro il Preston.