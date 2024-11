Inter-Arsenal, al via l’allenamento. Inzaghi in cerca di conferme

Simone Inzaghi sta lavorando con i suoi ad Appiano Gentile in vista di Inter-Arsenal, sfida valida per la quarta giornata di questa Champions League.

ALLENAMENTO – In vista della sfida contro l’Arsenal in Champions League, Simone Inzaghi nella mattinata di oggi ha iniziato la rifinitura prima di dedicarsi nel pomeriggio alle attività di stampa con la conferenza stampa insieme a Matteo Darmian. Sarà quindi l’italiano ad accompagnare il tecnico nerazzurro davanti ai giornalisti. Nella serata di domani i meneghini scenderanno in campo con qualche cambio di formazione, a partire dall’attacco che vedrà quasi sicuramente Mehdi Taremi con la maglia da titolare a fianco di uno tra coloro che hanno giocato titolari contro il Venezia.

Inter-Arsenal, non solo Taremi. Un ritorno scontato

CAMBI – Nella rifinitura odierna Simone Inzaghi vorrà accertarsi del definito recupero di Hakan Calhanoglu a centrocampo. Il turco è pronto a sostituire Piotr Zielinski, tornando ad occupare il ruolo nel quale si è definitivamente consacrato in maglia nerazzurra. I nerazzurri, dopo l’allenamento di oggi si ritroveranno domani per la quarta giornata di Champions League contro l’Arsenal. La curiosità riguarderà anche il pieno recupero di Francesco Acerbi per la sfida contro i Gunners, oltre a chi giocherà titolare accanto a Taremi. In occasione di un match in cui non sono permessi passi falsi.