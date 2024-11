Inter-Arsenal, Acerbi OK ma non da subito! Un big è in dubbio – TS

Vigilia di Inter-Arsenal, match della quarta giornata di Champions League. Acerbi pronto al rientro, ma non dall’inizio. Occhio alle condizioni di un big.

VIGILIA – L’Inter di Inzaghi domenica ha vinto col brivido contro il Venezia, con rete di Lautaro Martinez. Un gol che permette ai nerazzurri di giocarsi lo scontro diretto contro il Napoli alla prossima giornata da una posizione di meno uno in classifica. I nerazzurri ora sono pronti a rituffarsi nuovamente sulla Champions League, visti i sette punti raccolti durante le prime due giornate. Percorso importante con cinque gol fatti e zero subiti finora. Dopo il pareggio con il Manchester City, l’Inter ha vinto le successive due partite contro Stella Rossa e Young Boys. Domani un avversario super temibile come l’Arsenal di Arteta. Simone Inzaghi, che oggi parlerà in conferenza stampa insieme ad un giocatore, dovrà sciogliere qualche dubbio di formazione. Occhio alle condizioni di Alessandro Bastoni. Mentre Francesco Acerbi dovrebbe riassaporare il campo.

Inter-Arsenal, con Bastoni in dubbio salgono le quotazioni di Bisseck

ULTIME – Alessandro Bastoni è uscito con i crampi durante Inter-Venezia e dunque le sue condizioni saranno da monitorare. Oggi c’è la rifinitura e quindi sarà importante per capire se il difensore potrà giocare dall’inizio o se sarà preservato per lo scontro diretto contro il Napoli. Tagliando nell’ultima mezz’ora invece per Acerbi, il quale dovrà riscaldare i motori in vista dello scontro ad alta quota con Romelu Lukaku domenica sera. Se Bastoni non dovesse giocare, pronto Bisseck. Per il resto torna Calhanoglu in regia.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino