Inter-Arsenal, 5 super big dalla panchina! La probabile formazione

Ormai Inzaghi sembra deciso sulla formazione che staserà scenderà in campo per Inter-Arsenal. Il tecnico dovrà mettere in panchina cinque titolarissimi. La probabile formazione di Inter-Arsenal.

VERSO TANTI CAMBI – Zero calcoli, come anche confermato dallo stesso Simone Inzaghi su Prime Video, ma qualche cambio comunque ci sarà per Inter-Arsenal. Il tecnico nerazzurro infatti dovrebbe ruotare più di qualche uomo per la super sfida di Champions League contro la squadra allenata da Mikel Arteta. In tanti hanno faticato nella gara con il Venezia e hanno già disputato la partita contro l’Empoli nel turno infrasettimanale. Ecco perché Inzaghi attingerà anche su altri uomini, con l’obiettivo comunque di non abbassare il livello della squadra. Cinque big vanno verso la panchina: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram.

Inter-Arsenal, probabile formazione: catena di sinistra smontata

Quintetto di cambi niente male per Inter-Arsenal, da parte di Inzaghi. Sarà praticamente smontata tutta la catena di sinistra dei nerazzurri, con Bastoni rilevato da Yann Aurel Bisseck e Dimarco da Matteo Darmian. Lo stesso Andrea Paventi, in collegamento da Piazza Duomo per Sky Sport 24, ha ribadito anche il cambio a centrocampo: fuori Barella e Mkhitaryan, per far posto a Davide Frattesi e Piotr Zielinski. Infine, in attacco: c’è Lautaro Martinez dall’inizio, ma non Thuram. Giocherà Medi Taremi. La probabile formazione:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martinez.