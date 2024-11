Inter-Arsenal 1-0: cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Arsenal 1-0, curiosità e dati statistici della partita

19 – I rigori calciati da Hakan Calhanoglu tra tutte le competizioni con la maglia nerazzurra. Nel periodo, tra chi ha segnato il 100% dei rigori nei big-5 campionati europei, il turco è quello che ne ha tirati di più. In Inter-Arsenal glaciale e decisivo.

0 – Come i gol subiti dall’Inter in questa edizione della Champions League dopo quattro partite. La Beneamata, insieme all’Atalanta, è l’unica squadra a non aver ancora mai subito nessun gol nella competizione europea. Masterclass!

11 – I risultati utili di fila in casa in Champions League per l’Inter. L’ultima sconfitta a San Siro in Champions è datato 7 settembre 2022. In quel caso si impose il Bayern Monaco per 2-0 nella prima partita della fase a gironi della Champions League 2022-23: reti di Sané e autorete di D’Ambrosio. Fortino!

17 – Le vittorie dell’Inter contro squadre inglesi. Contro l’Arsenal si tratta del secondo successo in tre partite: prima della vittoria di ieri, c’era stato lo 0-3 nel vecchio Highbury nel settembre 2003.

27 – Come il numero di vittorie per 1-0 dell’Inter nella storia della Champions League/Coppa dei Campioni. Ieri sera, Calhanoglu match winner.