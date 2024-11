Inter-Arsenal 1-0 al 45′: Calhanoglu implacabile dal dischetto!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Arsenal, sfida valevole per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti a San Siro

CHE SFORTUNA! – Parte in quarta l’Inter nel primo tempo della sfida di UEFA Champions League contro l’Arsenal. Dopo solo due minuti i nerazzurri si riversano infatti nell’area avversaria, con Denzel Dumfries che lascia partire un fantastico tiro, il quale si stampa contro la traversa negando così il gol del vantaggio ai nerazzurri. Poco dopo ci prova anche Hakan Calhanoglu, che lascia partire un siluro dalla distanza, con il pallone che sfila di un soffio al lato del palo della porta difesa da Raya. Da qui si addormenta la partita, che diventa molto fisica e con un ritmo spezzettato da molti falli. Rischio per Yann Sommer alla mezz’ora, che in uscita su Mikel Merino arriva sul pallone e poi colpisce l’avversario, ma l’arbitro non ravvisa – giustamente – un fallo da rigore.

POCHE OCCASIONI – Nel finale di primo tempo ci prova ancora l’Inter: al 40′ Davide Frattesi recupera palla e appoggia per Denzel Dumfries sulla destra: cross al centro con Mehdi Taremi che ci arriva di testa, ma la sua conclusione è imprecisa. Risponde l’Arsenal, che avvolge i nerazzurri con un’azione da destra a sinistra che vede una conclusione di Timber, bravo Yann Sommer a rispondere con attenzione. Poco prima della fine arriva però il rigore per l’Inter: punizione battuta da Hakan Calhanoglu, Taremi prolunga e Merino colpisce di mano. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Al tiro si presenta il solito Calhanoglu, che come al solito non sbaglia! Nerazzurri negli spogliatoi in vantaggio.

INTER-ARSENAL 1-0

rig. Calhanoglu al 45’+2