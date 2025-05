Inter arrivata all’Allianz Arena! Tutto pronto per la finale col PSG

L’Inter è appena arrivata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove alle 21 giocherà la finale di Champions League contro il PSG.

IN CAMPO – Guidato da capitan Lautaro Martinez, primo a uscire, il gruppo dell’Inter è sceso dal pullman alle 19.33 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Già in tanti i tifosi allo stadio per la finale di Champions League di stasera contro il PSG. Fra pochi minuti anche le formazioni ufficiali, che non dovrebbero riservare sorprese. Subito dopo un breve passaggio negli spogliatoi, la squadra si è diretta in campo per un primo controllo del terreno di gioco della partitissima di stasera.