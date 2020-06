Inter arrabbiata per Napoli, ora testa alla Sampdoria! In 5 da valutare – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter sta già preparando il “debutto” in Serie A dopo aver salutato la Coppa Italia. Come riportato da “Sky Sport”, la squadra di Conte ha subito il colpo psicologico per il KO e vuole reagire immediatamente contro la Sampdoria

REAZIONE DOPO IL KO – Allenamento mattutino per l’Inter, che si è ritrovata ad Appiano Gentile praticamente al completo. Presenti anche Javier Zanetti e Beppe Marotta, che hanno assistito alla seduta odierna. Così come Antonio Conte, tutti comprensibilmente arrabbiati e delusi in seguito all’eliminazione in Coppa Italia nonostante la buona prestazione offerta. Rabbia da trasformare in energia positiva. Da oggi in poi si pensa solo al recupero contro la Sampdoria, previsto per domenica. Allenamento intenso per chi non ha giocato sabato, oggi in campo contro la Primavera per una partitella in famiglia. Lavoro più leggero per quelli utilizzati da Conte nella prima partita dopo lo stop. Nei prossimi giorni verranno verificate le condizioni dei quattro giocatori che hanno saltato la trasferta di Napoli (Diego Godin, Danilo D’Ambrosio, Matias Vecino e Lucien Agoumé). Con loro da controllare anche Stefan de Vrij, uscito acciaccato nel finale di gara.