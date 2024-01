Inter in Arabia, rispetto all’anno scorso cambia una location! − CdS

L’Inter è volata in Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa italiana. Nerazzurri arrivati ieri sera intorno alle 20.15 ora italiana. Il programma in vista della Lazio.

IL PROGRAMMA − L’Inter ha raggiunto Napoli, Lazio e Fiorentina in Arabia Saudita. Venerdì la semifinale contro i biancocelesti di Maurizio Sarri alle 20 italiane. Gli Inzaghi boys partiti ieri pomeriggio da Milano, sono arrivati intorno alle 20.15 ore italiane in quel di Arabia. Il programma è definito: allenamento nel pomeriggio, domani conferenza stampa di Inzaghi e rifinitura pomeridiana. Rispetto ad un anno fa, c’è una conferma: ossia l’hotel. Mentre per quanto riguarda gli allenamenti, si traslocherà dal Prince Faisal Stadium al Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, utilizzato dall’Al Riyadh. Ieri, in fase di partenza, pure un simpatico siparietto tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il Toro si era dimenticato la vigilia giù dal bus e ‘Tikus’ è sceso per recuperargliela.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col