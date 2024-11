Inter, ad Appiano Gentile gli ultimi Nazionali: si prepara la sfida col Verona

Continua la settimana di lavoro ad Appiano Gentile per l’Inter, che si prepara ad affrontare il Verona nella tredicesima giornata di Serie A, in programma sabato 23 novembre alle ore 15. Con il rientro graduale dei nazionali, Simone Inzaghi inizia a disporre di quasi tutta la rosa, anche se permangono alcune incognite legate alle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave.

NUOVO GIORNO DI LAVORO – Dopo il rientro di Piotr Zielinski nella giornata di ieri, oggi sarà il turno di altri protagonisti. Kristjan Asllani, reduce da 180 minuti con la nazionale albanese contro Ucraina e Repubblica Ceca, sarà nuovamente a disposizione. Il giovane centrocampista è uno dei principali candidati a sostituire Hakan Calhanoglu, qualora il regista turco non dovesse recuperare dall’infortunio accusato in Nazionale. Tra i volti attesi c’è anche Lautaro Martinez, che rientra dopo le due sfide giocate con l’Argentina. Il “Toro”, trascinatore dell’Albiceleste, ha disputato 171 minuti complessivi contro Paraguay e Perù e potrebbe necessitare di una gestione attenta per evitare sovraccarichi fisici, considerato il calendario fitto che attende i nerazzurri.

ULTIMI RIENTRI – Occhi puntati anche su Tajon Buchanan, tornato a disposizione dell’Inter dopo un lungo periodo di assenza per infortunio. L’esterno canadese ha accumulato minuti preziosi con la sua nazionale, giocando 15 minuti nell’ultima partita, e si prepara ora a lavorare per guadagnarsi spazio nelle rotazioni di Inzaghi. Infine, attesi oggi anche gli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, reduci dagli impegni con l’Olanda. Entrambi sono pedine fondamentali nello scacchiere di Simone Inzaghi, che conta sul loro contributo per mantenere alta la solidità difensiva e l’efficacia sulle fasce.

Inter a lavoro in attesa di novità su Calhanoglu

OGGI PRIMI ESAMI – Resta da sciogliere il nodo legato a Hakan Calhanoglu. Il turco si è limitato ieri a un ciclo di terapie e oggi è atteso a nuovi controlli per valutare l’entità del problema all’adduttore sinistro. Inzaghi e lo staff medico adottano la massima cautela, consapevoli dell’importanza di non rischiare una ricaduta, soprattutto con 9 partite in programma fino a fine anno.