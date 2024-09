Inter, Appiano Gentile si ripopola: il programma dei rientri a -5 da Monza!

Quest’oggi l’Inter torna a lavoro. I cancelli di Appiano Gentile si riaprono per accogliere alcuni Nazionali. Di seguito il programma dei prossimi giorni, con la trasferta di Monza all’orizzonte.

RIPRESA – La pausa Nazionali non è ancora terminata per molti giocatori dell’Inter che tra oggi e i prossimi giorni dovranno ancora scendere in campo per ottemperare agli impegni di Nations League e di Qualificazione ai Mondiali. Nonostante ciò Appiano Gentile ha già iniziato a ripopolarsi, ospitando quei giocatori rimasti fuori dalle convocazioni. Nella giornata di ieri, infatti, Tomas Palacios, Tajon Buchanan e Nicolò Barella hanno varcato i cancelli del centro sportivo nerazzurro. Ma i rientri per l’Inter sono praticamente appena iniziati: da oggi, infatti, inizierà il vero e proprio lavoro in vista della sfida contro il Monza.

Inter si torna a lavoro: Inzaghi riabbraccia alcuni Nazionali!

RIENTRI PREVISTI – Domenica sera, alle ore 20.45, l’Inter tornerà in campo per la quarta gara di campionato contro il Monza. Simone Inzaghi dovrà iniziare a lavorare subito duro con gli uomini a disposizione, in attesa che tutto il gruppo nerazzurro si ricomponga. I rientri dei Nazionali sono previsti a scaglioni: oggi quello di Piotr Zielinski, reduce dagli impegni con la Polonia e da un infortunio praticamente scampato. Il centrocampista parteciperà alla prima seduta d’allenamento dell’Inter, programmata ad Appiano Gentile nel pomeriggio. Domani, invece, sarà il turno dei tre italiani, Davide Frattesi, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, con l’aggiunta di Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Un blocco importante che Inzaghi potrà riavere a disposizione a pochissimi giorni dalla trasferta di Monza.