Inter già ad Appiano Gentile: il programma post Bayern Monaco – Sky

L’Inter è già rientrata a Milano, tanto da recarsi ad Appiano Gentile per iniziare i lavori post Bayern Monaco. La squadra di Simone non vuole perdere tempo. Sabato arriva il Cagliari a San Siro.

RIENTRO – Non si vuole perdere tempo. Dopo la notta passata a Monaco di Baviera, l’Inter è rientrata a Milano in mattinata e si è recata già ad Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da una vittoria straordinaria contro il Bayern Monaco. Un successo storico, visto che il Bayern non perdeva una partita di Champions League all’Allianz Arena dall’aprile del 2021. Ora bisognerà completare l’opera in quel di San Siro, giorno 16 aprile. Ma prima di questa partita, ce ne sarà un’altra altrettanto importante e pesate: ossia quella contro il Cagliari di sabato alle 18 (svelato l’arbitro della partita). Ecco il programma di oggi, secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport 24.

L’Inter dopo la vittoria sul Bayern Monaco è già ad Appiano Gentile

PROGRAMMA – Oggi lavoro di scarico ad Appiano Gentile per chi ha giocato la partita tra Bayern Monaco e Inter e lavoro sul campo invece per chi non è potuto scendere in campo. Da domani si inizierà a preparare la partita contro il Cagliari di campionato. È ancora presto per parlare di scelte, ma qualcosina Simone Inzaghi sicuramente cambierà, visti i tantissimi impegni ravvicinati