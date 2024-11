L’Inter anti Verona con due veri dubbi: la probabile formazione!

Giorno di vigilia e di rifinitura per l’Inter, che domani sarà ospite del Verona al Marcantonio Bentegodi. Simone Inzaghi dovrà sciogliere ancora due dubbi.

RIPARTENZA – Partito il conto alla rovescia per rivedere l’Inter in campo, dopo la sosta per le nazionali. I nerazzurri vanno a caccia del bottino pieno a Verona, dove lo scorso anno ha pareggiato per 2-2 all’ultima giornata e con il titolo già in saccoccia da quattro giornate. La squadra di Simone Inzaghi, seconda in classifica insieme ad altre quattro, giocherà domani alle 15, per far fronte alla partita di Champions League con il Lipsia di martedì sera. Ecco perché alcune scelte di Inzaghi saranno condizionate dalla partita contro i tedeschi. Sono due i dubbi del mister piacentino, che risolverà probabilmente durante la rifinitura di oggi.

La probabile formazione dell’Inter contro il Verona

DUBBI – I due dubbi di Inzaghi per Verona-Inter riguardano la regia e l’attacco. Da capire se Hakan Calhanoglu sarà convocato o meno. Escluse lesioni, il turco potrebbe essere preservato per il Lipsia. In tal caso, pronta Kristjan Asllani e Piotr Zielinski sarebbero pronti per sostituirlo. E all’occorrenza occhio sempre a Nicolò Barella. In avanti, invece, sicuro del posto Marcus Thuram, rientrato presto stavolta dalle nazionali. Già martedì correva ad Appiano Gentile. Dubbi sul partner, tre opzioni: Lautaro Martinez, Mehdi Taremi o Marko Arnautovic. Uno dei tre la spunterà per affiancare Tikus. Occhio all’iraniano. La probabile formazione dell’Inter anti Verona:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi