L’Inter anti Monza sarà per 8/11 uguale a quella col Napoli: 3 cambi − SI

Inzaghi prepara tre cambi per la sfida al Monza al Brianteo. Rispetto al successo contro il Napoli, l’Inter potrebbe cambiare leggermente volto

VOLTO NUOVO − Dopo la vittoria contro il Napoli, l’Inter è attesa al Brianteo contro il Monza. Inzaghi cerca la seconda vittoria consecutiva in questo 2023 per dare costanza al successo fondamentale ottenuto contro il Napoli. Quanto all’undici da schierare, attesi tre cambi secondo Sportitalia mercato. Dentro gli olandesi de Vrij e Dumfries rispettivamente al posto di Acerbi e Darmian. Mentre in avanti pronto Lautaro Martinez. Da capire il partner: Dzeko o Lukaku.