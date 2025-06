L’Inter anti Monterrey: 3 out e dubbio Frattesi! E 2 già scalpitano – Sky

Che Inter aspettarsi contro il Monterrey? Sicuramente non ci saranno tre giocatori e anche Frattesi è in dubbio. Arrivano aggiornamenti. Occhio ai due nuovi arrivati.

LA PRIMA INTER DI CHIVU DIVERSA DALL’UNDICI TIPO – Oggi la squadra è partita in direzione Los Angeles per partecipare al Mondiale per Club. Il club nerazzurro esordirà contro i messicani del Monterrey giorno 18 alle 3 italiane. Andrea Paventi, dopo essersi spostato dall’aeroporto di Malpensa a San Siro, ha parlato un po’ della probabile Inter che potrebbe giocare contro la squadra di Sergio Ramos. Ecco cos’ha raccontato: «Monterrey? Se penso ad alcuni giocatori come Bisseck, Calhanoglu o Zielinski che sono infortunati e non ci saranno. Anche i nazionali potrebbero non partire dal 1′, abbiamo visto Frattesi che un po’ zoppicava quando è sceso dal pullman che ha portato la squadra da Appiano Gentile all’aeroporto di Malpensa, anche davanti, forse uno dei due, ma non entrambi. Ma potrebbe esserci spazio per i volti nuovi come Petar Sucic o Luis Henrique. Entrambi potrebbero essere una novità per il Monterrey. Sarà un’Inter un po’ diversa ma tutti dovranno avere grande motivazione perché il girone è composto da altre due squadre come River Plate e Urawa Red Diamonds e non bisogna sottovalutare nessuno».