Inter anti Juventus già definita o quasi, Inzaghi ha un dubbio in difesa − SM

L’Inter domenica sera sfiderà la Juventus domenica sera all’Allianz Stadium. Simone Inzaghi (vedi orario conferenza) ha le idee chiare. Da sciogliere solo un ballottaggio

BAGARRE − Sarà Juventus-Inter, il posticipo della tredicesima giornata. Match caldissimo e dalla grande rivalità. Entrambe le squadre puntano ai tre punti per rilanciarsi in campionato. Inzaghi, ragionando sull’undici di partenza, ha già le idee chiare o quasi. Come riferisce Sport Mediaset, in casa nerazzurra si va verso la conferma dell’ormai undici tipo: Lautaro Martinez e Dzeko in avanti; centrocampo composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e fasce affidate a Dumfries e Dimarco. L’unico dubbio è in difesa fra Acerbi e de Vrij. Sia l’italiano che l’olandese hanno giocato dal 1′ contro il Bayern Monaco. Con la Juventus, uno dei due partirà dalla panchina.