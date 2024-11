Inter anti Fiorentina in definizione: a destra favorita una coppia!

L’Inter si prepara alla partita contro la Fiorentina, che è in programma domani alle ore 18. Simone Inzaghi deve sciogliere un dubbio a destra.

LA SFIDA – Manca sempre meno a Fiorentina-Inter, “inaspettato” scontro diretto in vetta alla classifica. La Fiorentina, infatti, dopo un inizio di stagione balbettante, negli ultimi due mesi ha preso il volo. La squadra di Raffaele Palladino, nelle ultime undici partite tra Serie A e Conference League, ha vinto dieci volte perdendone solamente una, contro l’Apoel Nicosa in Europa. Insomma, un ruolino di marcia spaventoso, tant’è che in campionato l’ultima sconfitta risale al 15 settembre, in casa dell’Atalanta per 3-2. Ecco perché Fiorentina-Inter, domani al Franchi alle 18, sarà un match da stropicciarsi gli occhi. Uno scontro diretto vero e proprio tra due squadre appaiate in classifica a quota 28 punti. In casa Inter, si ragiona sulla formazione da mandare in campo.

Fiorentina-Inter, a destra si va verso una coppia per Inzaghi

ULTIME – In casa Inter, niente da fare per tre giocatori: ossia Carlos Augusto, Francesco Acerbi e Raffaele Di Gennaro. Dovrebbe farcela invece Davide Frattesi, che si sta allenando con la squadra. Il dubbio è a destra, dove tre giocatori si giocano due posti: Dumfries, Bisseck e Darmian. Ad oggi è favorita la coppia formata da Bisseck e Dumfries, con Darmian pronto all’occorrenza a subentrare al posto di uno dei due. Ma Inzaghi comunque si prenderà tutto il tempo per decidere. A sinistra confermata la catena Bastoni-Dimarco.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Thuram, Lautaro Martinez.