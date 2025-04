L’Inter anti Bayern Monaco è già fatta: 6 rientri e 2 allarmi rientrati – CdS

Tra due giorni ci sarà Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Simone Inzaghi pronto a rilanciare sei giocatori, mentre può sorridere per altri due.

I RIENTRI – Cresce l’attesa per Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di Champions League. A San Siro, mercoledì sera, si ripartirà dall’1-2 dell’Allianz Arena, con la Beneamata chiamata a difendere questo risultato. Smaltita l’ottima vittoria col Cagliari (oggi in campo il Napoli), Inzaghi ha già iniziato a preparare la sfida ai bavaresi. Come riferisce il Corriere dello Sport, in casa Inter ci saranno sei rientri dal primo minuto: Pavard, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian, Bastoni e Thuram. Questi avevano riposato contro il Cagliari nell’ultima di campionato, con i primi tre che non avevano giocato neanche un minuto. Ora si attende la grande sfida in Champions League.

Per Inter-Bayern Monaco Inzaghi conterà anche su loro due

ALLARMI RIENTRATI – Tra oggi e domani, Inzaghi scioglierà ogni riserva ma la sensazione è che si andrà con la stessa Inter vincente martedì scorso all’Allianz Arena. Inoltre, il tecnico nerazzurro può sorridere anche per due giocatori: Davide Frattesi e Nicola Zalewski. Per entrambi, usciti acciaccati contro il Cagliari, solo crampi. Mercoledì a San Siro saranno a disposizione. Di seguito la probabile formazione per Inter-Bayern Monaco nell’anti-vigilia del match:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.