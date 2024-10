Inter, ancora! Berna come Manchester per colpa degli… Aerei – TS

L’Inter domani sera sarà ospite sul campo dello Young Boys a Berna. Per i nerazzurri, dal punto di vista logistico, si ripresenterà lo stesso scenario di Manchester.

IMPEGNO EUROPEO – Dopo la vittoria contro la Roma, l’Inter si rituffa sulla Champions League con l’obiettivo di dare continuità ai propri risultati. I nerazzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive tra tutte le competizioni e specialmente in Europa, al momento, il rendimento è pressocché impeccabile. Pareggio per 0-0 a casa del Manchester City all’esordio e netta vittoria 4-0 contro lo Stella Rossa in casa. Quattro punti, quattro gol fatti e zero subiti. Ora la trasferta a Berna contro lo Young Boys. Gli svizzeri, reduci dalla vittoria schiaccia-crisi nell’ultima di campionato contro il Lucerna del proprietà Inter Aleksandar Stankovic, hanno perso già due volte in questa Champions League contro Aston Villa e Barcellona. Proprio in vista della trasferta a Berna, per l’Inter si ripresenterà lo stesso problema già incontrato a Manchester.

Inter a Berna contro lo Young Boys: rientro a Milano ritardato

PRECEDENTE – Come a Manchester, l’Inter dopo la trasferta europea non rientrerà a casa direttamente mercoledì in serata, bensì l’indomani, giovedì 24 ottobre. Il motivo, riferisce Tuttosport, è legato all’aeroporto di Berna, che non dà possibilità di voli notturni. Sicuramente una nota non positiva per la squadra di Simone Inzaghi, che domenica poi sarà impegnata contro la Juventus a San Siro nel derby d’Italia valido per la nona giornata di Serie A.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino