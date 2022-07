Inter, anche la Primavera di Chivu in campo col Southampton. Il report

L’Inter di Simone Inzaghi si allena e suda ad Appiano Gentile. Ma anche i giovani campioni d’Italia della Primavera di Chivu sono in preparazione e hanno giocato con il Southampton.

MATCH – Nuova amichevole, non solo per l’Inter di Inzaghi (6-1 alla Pro Sesto) ma anche per i giovani nerazzurri della Primavera di Cristian Chivu. I campioni d’Italia in carica hanno giocato contro il Southampton imponendosi nettamente per 6-0. Ecco il report completo postato dall’Inter. Seconda amichevole e seconda vittoria in questa preseason per l’Inter Under 19 di Cristian Chivu. La Primavera nerazzurra è scesa di nuovo in campo a Vipiteno, sede del ritiro dell’Under 19, dove ha affrontato il Southampton Under 18. Successo rotondo per i campioni d’Italia, che hanno vinto il match con il risultato di 6-0. Partita già decisa nel corso dei primi 45 minuti, che hanno visto la rete di Valentin Carboni, la doppietta di Nikola Iliev e il gol di Kristian Dervishi. Nella ripresa i gol di Alessandro Marocco e Dennis Curatolo hanno fissato il punteggio sul 6-0 finale. L’Inter Primavera di Cristian Chivu tornerà in campo per la sua terza amichevole precampionato domenica 31 luglio contro la Virtus Bolzano.

Fonte: Inter