Inter, anche Caicedo indisponibile contro il Milan: la situazione oggi

Inter, nelle prossime ore non saranno valutate solo le condizioni di Ivan Perisic (vedi articolo), ma anche quelle di Felipe Caicedo, rimasto fuori contro il Milan.

DA VALUTARE – Debutto rinviato per Felipe Caicedo, anche lui indisponibile per Inter-Milan. Come per Ivan Perisic, anche le sue condizioni saranno valutate meglio nelle prossime ore. Il calciatore è arrivato nel corso del mercato di gennaio ed è stato costretto a dare forfait a causa di un affaticamento muscolare. Simone Inzaghi e il suo staff non hanno voluto forzare la mano, considerando già l’assenza di Joaquin Correa per infortunio. Caicedo ieri era presente a San Siro e ha visto il derby dalla tribuna, possibile una sua convocazione martedì in Coppa Italia contro la Roma.