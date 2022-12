Inter in amichevole con Gzira United e Salisburgo: definita diretta streaming

L’Inter è a Malta con ventisette giocatori (vedi convocati) per il ritiro invernale, dove disputerà due amichevoli contro Gzira United e Red Bull Salisburgo. La società ha comunicato che le partite saranno trasmesse in diretta streaming.

AMICHEVOLI IN DIRETTA – “Dopo lo stop al campionato per i Mondiali in Qatar, l’Inter è pronta a tornare in campo per prepararsi in vista della ripresa fissata a gennaio. Il primo appuntamento ufficiale del 2023 sarà la sfida a San Siro contro il Napoli, in programma mercoledì 4 gennaio alle 20:45.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono volati a Malta per un training camp che si concluderà venerdì 9 dicembre. La squadra disputerà due incontri amichevoli, che verranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’Inter. Il primo è fissato per lunedì 5 dicembre alle 18:00: nella città maltese di Paola l’Inter affronterà lo Gzira United Football Club, attualmente terzo nel campionato maltese. La seconda amichevole vedrà sfidare il Red Bull Salisburgo, sempre a Paola: appuntamento per mercoledì 7 dicembre alle 18:00 contro l’attuale capolista del campionato austriaco.

La presenza della squadra nerazzurra a Malta sarà l’occasione per numerose attivazioni con LeoVegas.News, Infotainment Partner del club, oltre che per l’incontro con i tre Inter Club maltesi”.

Fonte: sito ufficiale