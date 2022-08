Inter, amichevoli estive 2022: risultati, marcatori e video degli highlights

Inter pronta a concludere il precampionato ad Appiano Gentile prima di iniziare ufficialmente la stagione. Ieri è terminata anche la serie di amichevoli pre-campionato previste dal calendario ma non ancora la finestra di mercato estiva, sempre aperta (segui LIVE Calciomercato Inter per non perdere nessun aggiornamento). Nel dettaglio tutti i risultati delle amichevoli estive dell’Inter con i relativi marcatori e i video degli highlights della squadra di Inzaghi.

Inter, calendario estivo: tutte le date

CALENDARIO – L’Inter di Simone Inzaghi ha giocato cinque amichevoli estive, oltre agli allenamenti congiunti comunicati di volta in volta, prima del debutto stagionale ufficiale in Serie A in casa del Lecce. → Vedi il calendario completo con tutte le informazioni utili.

Inter, allenamenti congiunti: risultati e video

1. Inter-FC Milanese 10-0

FC MILANESE – Sabato 9 luglio, ore 18:00. – Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti di Appiano Gentile (CO). → Vedi gli highlights con tutti i gol.

4. Inter-Novara 8-1

NOVARA – Giovedì 21 luglio, ore 18:30. – Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti di Appiano Gentile (CO). → Vedi gli highlights con tutti i gol.

6. Inter-Pro Sesto 6-1

PRO SESTO – Giovedì 28 luglio, ore 18:30. – Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti di Appiano Gentile (CO). → Vedi gli highlights con tutti i gol.

8. Inter-Pergolettese 8-0

PERGOLETTESE – Mercoledì 3 agosto, ore 18:30. – Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti di Appiano Gentile (CO). → Vedi gli highlights con tutti i gol.

Inter, amichevoli estive: risultati e video

2. Lugano-Inter 1-4 (Lugano Supercup)

LUGANO – Martedì 12 luglio, ore 18:30 – Stadio “Cornaredo” di Lugano (Svizzera). → Vedi gli highlights con tutti i gol.

3. Inter-Monaco 2-2

MONACO – Sabato 16 luglio, ore 20:30 – Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara (Italia) → Vedi gli highlights con tutti i gol.

5. Lens-Inter 1-0

LENS – Sabato 23 luglio, ore 18:30 – Stadio “Bollaert-Delelis” di Lens (Francia) → Vedi gli highlights con il gol.

7. Inter-Lione 2-2

OLYMPIQUE LIONE – Sabato 30 luglio, ore 20:30 – Stadio “Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena (Italia) → Vedi gli highlights con tutti i gol.

9. Inter-Villarreal 2-4

VILLARREAL – Sabato 7 agosto, ore 20:30 – Stadio “Adriatico” di Pescara (Italia) → Vedi gli highlights con tutti i gol.

Inter, marcatori amichevoli: tutti i gol

LAUTARO MARTINEZ – 10 gol in otto partite. → Vedi la classifica marcatori aggiornata e completa.

