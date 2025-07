Inter, amichevole in programma con l’Olympiacos. La data

Si delinea il programma dell’estate nerazzurra tra ritiro e amichevoli da disputare prima dell’inizio del campionato. L’Inter giocherà anche con l’Olympiacos, la data ufficiale di seguito.

DATE – Il campionato di Serie A inizierà in questa stagione per l’Inter il 26 agosto. I nerazzurri affronteranno il Torino di lunedì sera a San Siro e se la vedranno con l’allenatore che ha quasi tolto l’ultimo scudetto a Simone Inzaghi e i suoi, ossia Marco Baroni. Prima del 26 agosto ci sono diverse date che devono passare prima. La prima è quella del 26 luglio, giorno in cui comincerà il ritiro della squadra a disposizione di Cristian Chivu.

PROGRAMMA – Coloro che non hanno disputato il Mondiale per Club si riuniranno prima degli altri ad Appiano Gentile. Tra questi c’è anche Ange-Yoan Bonny, l’ultimo nuovo acquisto dell’Inter. Il 26 luglio sarà il primo effettivo giorno di lavoro per tutti, dopo ci saranno le amichevoli che garantiranno una valida preparazione agli uomini di Chivu. Una delle partite in programma sarà contro il Monza retrocesso in Serie B. La seconda vedrà invece l’Inter giocare con l’Olympiacos. In Grecia, secondo sport-fm.gr, c’è l’ufficialità della data in cui sarà disputato il match tra le due compagini: il 16 agosto. Il 14 agosto anche il Napoli sarà avversario del medesimo club.