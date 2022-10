Inter, altro ‘bluff’ per Gosens? A centrocampo altro cambio rispetto la Fiorentina – TS

Simone Inzaghi sempre più intenzione a cambiare almeno un giocatore per ruolo rispetto la partita con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, cambieranno sicuramente entrambi gli esterni.

A CENTROCAMPO – Un cambio per reparto per Simone Inzaghi, il primo sarà Denzel Dumfries al posto di Mattia Darmian. Dopo la rifinitura sembrava avere chance pure Robin Gosens però in serata è tornata prepotentemente avanti la candidatura di Federico Dimarco, ma pure questo sarà un dubbio che Inzaghi scioglierà solo dopo la sgambata mattutina.

Fonte: Tuttosport – Stefano pasquino